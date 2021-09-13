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Azra Akın güzel haberi verdi: Ayrı bir tutkum var!
Tescilli güzel Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, yönetiminde olduğu dernek, rol almak istediği projeler ve jüriliğini yaptığı Miss Turkey yarışması hakkında konuştu.
Tescilli güzel Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, yönetiminde olduğu dernek, rol almak istediği projeler ve jüriliğini yaptığı Miss Turkey yarışması hakkında konuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş turuna çıkan tescilli güzel Azra Akın, kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuştu. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını dile getirdi.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş turuna çıkan tescilli güzel Azra Akın, kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuştu. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını dile getirdi.