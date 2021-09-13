Azra Akın güzel haberi verdi: Ayrı bir tutkum var!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş turuna çıkan tescilli güzel Azra Akın, kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuştu. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını dile getirdi.