Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.
Öte yandan oyuncunun bu paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere birçok kişiden "Maşallah" yorumları geldi.