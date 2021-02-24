Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.

Öte yandan oyuncunun bu paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere birçok kişiden "Maşallah" yorumları geldi.