24 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.514 -0.24 EURO 8,7320 1.11
USD 7,1740 0.96 ALTIN 417,260 1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azra Akın'dan aşk paylaşımı

24 Şubat 2021 Çarşamba - 14:25 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 14:28

Dört yıl önce dünyaevine giren Azra Akın-Atakan Koru çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. 2002 Dünya Güzeli Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile aşklarını gözler önüne serdi.


Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
 
39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.
 
 
Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.
Öte yandan oyuncunun bu paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere birçok kişiden "Maşallah" yorumları geldi.
 

ETİKETLER

azra akın aşk paylaşım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.