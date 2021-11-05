Show TV'nin yeni dizisi 'Aziz' bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin 1. bölümünde; Antakya’nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Peki, Aziz Dizisi nerede çekiliyor? Aziz Dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor. Peki, Aziz Dizisi nerede çekiliyor? Aziz Dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

AZİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aziz dizisi Antakya, Sakarya ve İstanbul'da çekiliyor. Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

'Aziz'in bu akşam ekrana gelecek 1. bölümünde; Antakya’nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz’in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba’yı bırakır.

Öldü sanılan Aziz’in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

Murat Yıldırım- Aziz Payidar

Damla Sönmez – Dilruba

Simay Barlas – Efnan

Güven Murat Akpınar – Adem Payidar

Ahmet Mümtaz Taylan – Galip Payidar

Fırat Tanış – Delege Pierre

Eren Hacısalihoğlu – Kenan

Füsun Demirel – Nigar Payidar