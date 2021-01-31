Azez'de terör saldırısı! 10 ölü, 24 yaralı

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamda, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

MSB tarafından yapılan açkılama şu şekilde:

Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı.

Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriye li kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır.