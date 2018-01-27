Azez'de ÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG'ye karşı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele ediyor.

Suriye iç savaşının ardından Azezde yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı, Arap ve Türkmenler ile Afrinde terör örgütü YPGye karşı mücadele veriyor. Olası saldırı ve sızmaları önlemek için cephede oluşturulan mevzilerde nöbet tutan ÖSO üyesi Kürtler, amaçlarının Afrindeki Kürt kardeşlerilerini terör örgütünün zulmünden kurtarmak olduğunu ifade etti. Kürt savaşçılar, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMU

Afrine sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azezde kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağının yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuzda bekliyor. ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin YPGden arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.