Azez'de hain saldırı: 5 sivil yaralandı

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Babusselam Kampı girişinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda 5 sivil yaralanırken çevrede maddi hasar oluştu.Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi
Saldırıyı yapanlar araştırılıyor
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün de iftar öncesi Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 çocuk yaralanmıştı.