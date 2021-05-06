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Azez'de hain saldırı: 5 sivil yaralandı

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 23:55 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 23:55

Türkiye-Suriye sınırındaki Azez'de bulunan Babusselam Kampı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.


Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Babusselam Kampı girişinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
 
Saldırıda 5 sivil yaralanırken çevrede maddi hasar oluştu.Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi
 
Saldırıyı yapanlar araştırılıyor
 
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Dün de iftar öncesi Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 çocuk yaralanmıştı.

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Azez saldırı Babusselam
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