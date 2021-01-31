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Azez'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 16:12

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.


 Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe  merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca  yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
 
Saldırıda, 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.
 
Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
 
 
Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi.
 
Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.
 
  Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör  örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
 
  
 

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