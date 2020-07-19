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Azez’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı

İHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 19:02 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 19:02

Suriye’nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.


Suriye’nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
 

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Suriye Azez bomba
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