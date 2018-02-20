Azez - Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı! ÖSO harekete geçti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.

ÖSO GÜÇLERİ RACO BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR