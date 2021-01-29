Azeriler'den Nusret Gökçe'ye tepki! 'Karabağ kimindir?'

Azeri müşterilerden Nusret'e 'Karabağ' tepkisi.Türkiye'nin tanıtımı için seçilen isimlerden biri olan Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna yanıt vermeyince gündem oldu.

