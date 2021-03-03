Azeri Ressam Mikayıl Abdullayev anısına Maltepe'de sergi açıldı

Azerbaycanlı ünlü ressam Abdullayev’in doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen sergi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışına Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da katıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Heyette Kerimov’un yanı sıra Azerbaycan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Vasif Eyvazzade, Azerbaycan Milli Kütüphanesi Başkanı Kerim Tahirov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda davetli yer aldı. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov Maltepe Belediye Meclisi’nde konuşma yaparak, Azerbaycan’daki savaş boyunca Maltepe’nin kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Can Azerbaycan’dan selam getirdiğini belirten Bakan Kerimov, “Yeni görevimde ilk resmi seferimi kardeş Türkiye’ye yaptığım için çok onurluyum. Türkiye tarih boyunca Azerbaycan’ın yanında olmuş, Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye gelmiş, işgalden kurtarmıştır. Ve 30 yıl 100 yıl sonra yine Türkiye’nin desteğiyle, işgaldeki Karabağ ’ımızı işgalden kurtardık. 44 gün Türk kardeşlerimiz hep yanımızda oldular, desteğinizi hep hissettik.

Bu zor dönemde Azerbaycan halkına sivil saldırılar olduğunda Türk gazeteciler kendilerini tehlikeye atarak dünyaya gösterdiler, bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim amacımız, Türk kardeşlerimizle kültürel alanda iş birliğimizi güçlendirip geliştirmektir. Sinema , tiyatro, müzik, kütüphaneler alanlarında iş birliği yapmak niyetindeyiz. Bundan sonra da inşallah Karabağ’da da restorasyon yapmak istiyoruz, bu konuda da Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’ın daveti ile buradayız, çok teşekkür ederiz. Bizim için bugün burada bulunmak büyük bir onurdur, bundan sonra da iş birliğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu. Kültür Bakanı Anar Kerimov’u Maltepe’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’nin aynı zamanda Azerbaycan’ın bir ilçesi olarak görülebileceğini belirtti.

AZERİ RESSAM MİKAYIL ABDULLAYEV ANISINA SERGİ

Heyet daha sonra, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Azerbaycanlı ünlü ressam Mikayıl Abdullayev’in doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen heyet daha sonra Maskkara Tiyatrosu’nun kadın erkek ilişkilerini konu alan “Suçlu Kimdir?” adlı oyununu izledi.