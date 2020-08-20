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Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 7:18 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 7:20

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.


Antalya'nın Serik ilçesinde "Lotu Quli" lakaplı Salifov, bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

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