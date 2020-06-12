12 Haziran 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.378 0.20 EURO 7,7290 -0.02
USD 6,8360 -0.05 ALTIN 381,400 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 14:32 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 14:32

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma  Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun faaliyetleri ve  soruşturma evrakına yansıyan irtibatlı olduğu kişiler hakkında araştırma  yapıldığı belirtildi.
 
Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Rusya'daki  okullarına para aktardığına ilişkin internet aracılığıyla araştırma yapıldığı  ifade edilen iddianamede, Atlantic International School adlı okulun yönetim  kurulundakilerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu web linki ile  görüntülerinde, Gurbanoğlu'nun yanı sıra örgütün üyesi ve yöneticisi firari Akın  İpek, Harun Tokak ve İhsan Kalkavan'ın da bulunduğu kaydedildi.
 
İddianamede, okulun yönetim kurulu üyeleri arasında örgütün sözde  Rusya/Moskova imamı olarak belirtilen Ahmet Hamdi Vural'ın ismi ile fotoğrafının  da bulunduğu aktarılarak, sanık Gurbanoğlu'nun  FETÖ/PDY elebaşı Fetullah  Gülen'in yeğeni Selman Gülen'le de ilişkisinin olduğu anlatıldı.
 
Firari İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi  sonrasında dahi sanıkla irtibat kurarak, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu  değerlendirilen iddianamede, bu doğrultuda adli makam sahibi bir kısım  kişilerle bir araya gelen sanığın, hukuka aykırı şekilde menfaat temin ettiği  belirtildi.
 
İddianamede, tanık beyanları, iletişim kayıtlarının analizleri, MASAK  raporu, sanığın yurda giriş çıkış kayıtları, açık kaynak inceleme tutanakları  ile arama el koyma tutanaklarının incelenmesi sonucu Gurbanoğlu'nun 17/25 Aralık  öncesinde FETÖ/PDY ile olan yoğun irtibatının 17/25 Aralık süreci sonrasında  dahi devam ettiği vurgulandı.
 
Sanığın örgütün birçok alandaki yöneticileriyle 2016'ya kadar yoğun  irtibat ve birlikteliğinin devam ettiği, örgütün yurt dışı yapılanmasından  sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı görüşme ve irtibatının  olduğu anlatılan iddianamede, jammer cihazları kullanılarak bu görüşmelerin  içeriğinin öğrenilmesinin engellemeye çalışıldığı aktarıldı.
 
İddianamede, "Örgüt yöneticisi Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp  kişisel eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte  yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği anlaşılan sanık Gurbanoğlu’nun yurt  dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri  amacıyla maddi yardımda ve yönetimsel işlemlerde bulunduğu anlaşılmıştır."  denildi.
 
Sanık Gurbanoğlu'nun gözaltı ve savunma delil tespiti sürecinde  FETÖ/PDY örgüt mensupları ile benzer şekilde, savunma yapmayı reddederek  örgütsel tavır sergilediği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmede  bulunuldu:
"Bu oluş şekliyle eylem sürekliliği, yoğunluğu ve çeşitliliği  göz önüne alındığında, sanığın FETÖ/PDY örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun  şekilde tespit edilen eylemleriyle örgütle organik bağ içerisine girip örgüt  talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair deliller elde  edilmiştir. Bu deliller neticesinde sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü  üyeliği suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılması için yeterli ve  somut delillerin elde edildiği anlaşılmıştır."
 
Sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen  iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın  yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
 

ETİKETLER

Azeri iş adamı iş adamı Mubariz Gurbanoğlu FETÖ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.