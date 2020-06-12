Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun faaliyetleri ve soruşturma evrakına yansıyan irtibatlı olduğu kişiler hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Rusya 'daki okullarına para aktardığına ilişkin internet aracılığıyla araştırma yapıldığı ifade edilen iddianamede, Atlantic International School adlı okulun yönetim kurulundakilerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu web linki ile görüntülerinde, Gurbanoğlu'nun yanı sıra örgütün üyesi ve yöneticisi firari Akın İpek, Harun Tokak ve İhsan Kalkavan 'ın da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, okulun yönetim kurulu üyeleri arasında örgütün sözde Rusya/Moskova imamı olarak belirtilen Ahmet Hamdi Vural'ın ismi ile fotoğrafının da bulunduğu aktarılarak, sanık Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'le de ilişkisinin olduğu anlatıldı.

Firari İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında dahi sanıkla irtibat kurarak, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu değerlendirilen iddianamede, bu doğrultuda adli makam sahibi bir kısım kişilerle bir araya gelen sanığın, hukuka aykırı şekilde menfaat temin ettiği belirtildi.

İddianamede, tanık beyanları, iletişim kayıtlarının analizleri, MASAK raporu, sanığın yurda giriş çıkış kayıtları, açık kaynak inceleme tutanakları ile arama el koyma tutanaklarının incelenmesi sonucu Gurbanoğlu'nun 17/25 Aralık öncesinde FETÖ/PDY ile olan yoğun irtibatının 17/25 Aralık süreci sonrasında dahi devam ettiği vurgulandı.

Sanığın örgütün birçok alandaki yöneticileriyle 2016'ya kadar yoğun irtibat ve birlikteliğinin devam ettiği, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı görüşme ve irtibatının olduğu anlatılan iddianamede, jammer cihazları kullanılarak bu görüşmelerin içeriğinin öğrenilmesinin engellemeye çalışıldığı aktarıldı.

İddianamede, "Örgüt yöneticisi Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp kişisel eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği anlaşılan sanık Gurbanoğlu’nun yurt dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda ve yönetimsel işlemlerde bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sanık Gurbanoğlu'nun gözaltı ve savunma delil tespiti sürecinde FETÖ/PDY örgüt mensupları ile benzer şekilde, savunma yapmayı reddederek örgütsel tavır sergilediği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu oluş şekliyle eylem sürekliliği, yoğunluğu ve çeşitliliği göz önüne alındığında, sanığın FETÖ/PDY örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgütle organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair deliller elde edilmiştir. Bu deliller neticesinde sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılması için yeterli ve somut delillerin elde edildiği anlaşılmıştır."