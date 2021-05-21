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Azerbaycan ve Ukrayna’nın ardından Bir ülke daha Türk İHA’sı dedi

21 Mayıs 2021 Cuma - 12:47 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 12:56

Türk SİHA'ları dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Polonya’nın tercihi de Türkiye’nin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Bayraktar-TB2 oldu.


Polonya Savunma Bakanı Mariuş Blaşak, Twitter’dan “Yakında çok iyi haberlerimiz olacak. Bizi takip etmeye devam edin” notuyla Polonya bayraklı bir Bayraktar-TB2 görseli paylaştı. Blaşak, başka detay ise vermedi.
 
 
Polonya Savunma Bakanlığı’ndan bir askeri heyet geçtiğimiz ocak ayında Türkiye’ye gelerek Ankara’da görüşmeler yapmıştı. Askeri uzmanlar, İHA anlaşmasının bu tarihte yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Bu arada Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda 24-25 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret edecek ve satışa ilişkin nihai imzaların bu temas sırasında atılması bekleniyor. Özellikle Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ ihtilaflarında başarılı bir sınav veren Türk İHA’ları dünya ülkelerinin dikkat çekiyor.  (Nerdun Hacıoğlu/Hürriyet)
 

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