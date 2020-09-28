Azerbaycan ve Ermenistan neden savaşıyor? Azerbaycan Ermenistan savaşı 2020 son durum…

Azerbaycan Ermenistan savaşı son durum yakından takip ediliyor. Azerbaycan-Ermenistan arasında başlayan ve kısa sürede savaşa dönüşen çatışmaların neden olduğu merak ediliyor. Ermenistan Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan ordusu saldırıya karşılık verdi. Azerbaycan, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini, 6 köyün de işgalden kurtarıldığını duyururken, saldırıda en az 16 askerin ve 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. İşte Azerbaycan Ermenistan savaşı nedeni ve son durum…

Ermenistan Azerbaycan sınırında son dakika neler yaşanıyor, Türkiye’den de yakından takip ediliyor. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar, Azerbaycan Meclisi savaş hali pozisyonuna geçerek riskli bölgelerde ve cephe hattında sıkı yönetim ilan etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI SON DURUM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu dün saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

''SİVİL CAN KAYIPLARI VAR''



Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu 5 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

AZERBAYCAN DA CEPHE HATTINDA KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırı devam ediyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.



Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

6 KÖY ERMENİSTAN'DAN ALINDI

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.



Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.



Öte yandan, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.

''ERMENİSTAN'A AİT 12 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ''



"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

''SAVAŞ HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ, MÜRETTEBAT HAYATTA''



Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

ERMENİSTAN TOPLARININ SALDIRISINDAN AA EKİBİ SON ANDA KURTULDU



Öte yandan Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibini de hedef aldı.



AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.



Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.



Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.



Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

TRUMP: DURDURABİLİR MİYİZ GÖRECEĞİZ



Yaşananların ardından başta Türkiye, ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülke peş peşe açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin bu şiddeti bitirmek istediğini söyleyerek, “Bizim o bölgede iyi ilişkilerimiz var. Bunu durdurabilir miyiz, göreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaşanan şiddeti kınayarak, tarafların durumu daha kötü hale getirecek hamlelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN VE PUTİN KARŞI KARŞIYA

Başta Libya ve Suriye olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelen Rusya ile Türkiye bu uluslararası krizde de karşıt kutuplarda yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaşananların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı ararken görüşmenin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı.

Dün seferberlik ilan edilen Ermenistan’da çok sayıda erkek Erivan’da sıraya girerek savaşa girmeye gönüllü oldu.

Yaşananlara çok sert çıkış yapan ve Azerbaycan’ın yanında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Azeri mevkidaşı Aliyev ile görüştü. Ermenistan’ın bölgedeki barışa en büyük tehdit olduğunu söyleyen Erdoğan, “İstila ve zalimliğe karşı bütün dünyanın Azerbaycan yanında olması çağrısı yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ülkesi savaşın eşiğinde olan Ermeni Başbakan Paşinyan, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, Türkiye’nin bu gerilime müdahil olmaması gerektiğini söyledi.

Azeri askerleri Bakü’de sevgi gösterileriyle karşılandı.

Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafların askeri hamleleri bırakarak müzakereye geri dönmesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında zaman zaman alevlenen çatışmalar, en son 2016 yılının Nisan ayında bu kadar şiddetlenmişti. O dönemde en az 200 insan yaşamını yitirmişti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞI NEDENİ



Bölgede hafta başından beri tansiyon yüksek. Çatışmalar yeniden alevlenirken, Azerbaycan ordusu tatbikatları yoğunlaştırmıştı.

21 Eylül'de Tovuz bölgesinde Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ’dır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Karabağ Savaşı sırasında Hocalı kasabasında yaşayan Azeri siviller Ermeni askerler tarafından öldürülmüştü.

HOCALI KATLİAMI’NDA 613 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşımaktaydı. Kasaba Hankendi’yle Ağdam’ı bağlayan yolun üzerinde bulunup bölgenin tek havalimanı için üs konumundaydı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre Hocalı kasabası Hankendi’yi top ateşine tutan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından üs olarak kullanıldığı için Ermeni kuvvetler tarafından top ateşine tutulmaktaydı.

Aralık 1991’de Hankendi çevresinde yerleşen ve Azerilerin yaşadığı Kerkicahan kasabasının alınmasından sonra, Hocalı kasabası tamamen Ermeni ablukasında kaldı. 30 Ekim’den itibaren karayoluyla ulaşım kapanmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter kalmıştı. 20 Kasım 1991’de Hocavend semalarında Mi-8 helikopterin Ermeni kuvvetler tarafından vurulması ve sonuçta birkaç Azerbaycan devlet resmileri, Rus ve Kazak gözlemciler dahil 20 kişinin ölümünden sonra, hava ulaşımı da kesilmişti. İşgalden önce 1991-1992 kış aylarında Hocalı sürekli olarak bombalanmıştır. Hocalı'dan çıkmış mültecilerin İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne söylediklerine göre, bazı durumlarda bombardımanlar açıkça sivil hedeflere karşı yönlendirilmiştir. Saldırı öncesi, birkaç aydır kasaba elektrik ve gazdan yoksundu.