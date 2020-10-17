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Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes ilan etti

17 Ekim 2020 Cumartesi - 21:51 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 21:51

Azerbaycan ile Ermenistan 18 Ekim’de yerel saat ile 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.


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Azerbaycan Ermenistan ateşkes
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