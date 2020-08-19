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Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:49 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 13:49

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.


Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin  gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.
 
Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini  umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara  yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz."  ifadesini kullandı.
 
Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye  aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas  durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı  ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
 

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