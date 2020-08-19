Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.