18 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.260 -2.57 EURO 9,1530 0.16
USD 7,7010 0.02 ALTIN 466,030 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 21:18 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 22:07

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Tezkerenin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili  Ahat Andican, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, büyük Ermenistan hayallerinin  çöpe atılmasını sağladığını belirtti.
 
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki antlaşmanın Karabağ  sorununu nihai bir çözüme ulaştırmadığını savunan Andican, "Benim inancıma göre  asıl Karabağ sorununun halledileceği dönem şu anda başlıyor ama diplomasi  masasında ama uluslararası siyaset boyutunda. Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası  için çok büyük bir anlam taşıyan bu zaferi hamasi nutuklarla kutlamak yerine  gerçekçi bir bakış açısıyla tespitler yapmanın ve geleceğe yönelik  projeksiyonları bugünden itibaren yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum." diye  konuştu.
 
Türkiye'nin kuracağı gözlem noktalarına gönderilecek İHA'ların, Türk  subayları tarafından kontrol edilmesi ve verilerin yine Türk askerleri ve  subayları tarafından analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Andican, bu durumda  gözlem noktalarının bir fonksiyonu olabileceğini söyledi.
 
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Azerbaycan'ın şerefli ve  tarihi bir zafer kazandığını, bu zaferin Türklüğün şahlanışı olduğunu belirtti.
 
Özdemir, Dağlık Karabağ meselesinin, sorunun çıktığı ilk günden  itibaren önem verilen alanlardan biri olarak görüldüğünü kaydetti.
 
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki antlaşmaya göre bölgede  ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan  Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulacağını anlatan Özdemir, bu  merkezde Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer  almalarının kararlaştırıldığını ifade etti.
 
Azerbaycan'ın belirleyeceği yerlerde Türkiye'nin Rusya ile kuracağı  ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri  personeli ile lüzumu görülen sivil personelin görev yapmasının amaçlandığını dile  getiren Özdemir, şunları kaydetti:
 
  "Azerbaycan'ın talebi üzerine bölgeye gidecek olan Mehmetçik,  Azerbaycan'a sunduğumuz taahhütlerimizi yerine getirirken bir ananın iki oğlu,  bir amacın iki kulu olarak kader birlikteliğimizi pekiştirecektir. Ayrıca,  Kafkasya'nın huzur, güvenlik, barış ve istikrarının tesisinde sorumluluk  üstlenecektir. Açıkça söylemek gerekir ki aynı bölgede, Azerbaycan'ın yanında  omuz omuza durmamız ortak gelecek inşamızın ve ülkemizin menfaatlerini korumanın  da bir gerekliliğidir. Biz, dün de Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızla  beraberdik, bugün de beraberiz ve yarın da Allah'ın izniyle bir ve beraber olmaya  devam edeceğiz. Bunun yanı sıra savaş boyunca Ermenistan'ın bölgeye Suriye'den  PKK/PYD bünyesindeki çok sayıda teröristi getirdiği malumdur. Kafkasya'da milli  güvenliğimize doğrudan tehdit oluşturan bu teröristlerin varlığına asla göz  yumamayız. Bu kapsamda, Mehmetçik, milli bekamız için Karabağ'da önemli ve mutlak  gerekli bir görevi ifa edecektir."
 
HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlulları Oruç,  Ermenistan-Azerbaycan savaşında hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların çok büyük  bir travma yaşadığını, savaşın bedelini iki kardeş halkın ödediğini söyledi.
 
Oruç, "HDP olarak hangi gerekçeyle olursa olsun halkların birbirine  kırdırtılmasına, bölgesel çatışmaların derinleştirilmesine, komşu halklarımızın  birbiriyle çatışmasına dün 'Evet' demediğimiz gibi bugün de 'Evet' demiyoruz. HDP  bu Meclis'te faaliyet yürüttüğü günden bugüne kadar da hiçbir askeri tezkereye  evet demedi, hepsine ret verdik. Biz dış siyasette diyalog, barış ve siyasi  yöntemlerle çözüm konusundaki ısrarın ikinci plana atılmaması konusundaki  kararlılığımızı hep ifade ettik." diye konuştu.
 

ETİKETLER

Azerbaycan teskere TBMM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.