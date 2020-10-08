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Azerbaycan son dakika duyurdu: Zafer bizimdir

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 21:19 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 21:19

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ." dedi.


Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun  topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürdüğünü  belirtti.
 
Bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait  bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birliklerince düşürüldüğünü bildiren Anar  Eyvazov, Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top  atışlarıyla büyük darbe indirildiğini kaydetti.
 
Eyvazov, yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna  ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini  belirtti.
 
Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6  D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği bildiren  Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar  ettiğini de aktardı.
 
Mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Goranboy,  Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş  açtığını belirten Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu  bildirdi.
 
Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara  uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun  hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar  işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her  şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir."  ifadesini kullandı.

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