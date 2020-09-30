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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, Terter kentine saldırıyor

30 Eylül 2020 Çarşamba - 8:02 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 8:03

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" açıklamasını yaptı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, açıklamasında, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgilerine yer verdi.

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