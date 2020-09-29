Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni 3. Piyade Alayı darmadağın edildi

27 Eylül Pazar sabah Ermenistan -Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ERİVAN'DAN "F-16" YALANI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Azerbaycan F-16'sını düşürdük" açıklamasını yalanladı ve böyle bir gelişmenin yaşanmadığını duyurdu.

3. MARTUNİ MOTORLU PİYADE ALAYI YOK EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" ifadesini kullandı. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı. (Anadolu Ajansı)

ERMENİSTAN'DAN 18 YAŞ KARARI

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre; Azerbaycan ile Dağlık Karabağ sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkıyönetim kararı alan Ermenistan hükümeti, seferberlik için 18 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı. Açıklamayı Dağlık Karabağ 'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı alındı. Otoriter (Azerbaycan) rejimi, Ermeni halkına yeniden savaş açtı" diyerek "öngörülemeyen sonuçları" olabilecek ve Kafkasya 'nın ötesine uzanabilecek "büyük bir savaşın" eşiğinde olduklarını vurguladı.

GECE BOYUNCA ÇATIŞTILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

FUZULİ'NİN ALINMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.