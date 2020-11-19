Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiyeyi unutmadı. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağda nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiyeye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti. Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, Karabağın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiyenin şerefine Türk bayrağı Karabağa dikilir ifadelerini kullandı.
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- Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti
Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti
DHA | 19 Kasım 2020 Perşembe - 19:47 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 19:47