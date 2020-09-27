Savaş resmen başladı! Azerbaycan ordusu adım adım ilerliyor

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve 6 köyü işgalden kurtarmıştı.
MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusuna ait bir mühimmat deposunu vurduğu görüntüleri yayınladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede çatışmalar başladı. Azerbaycan ordusu hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Çok sayıda Ermeni askeri, tesis ve askeri araçların tespit edilerek imha edildi.
Son paylaşılan videoda ise Ermenistan Ordusuna ait bir mühimmat deposunu vurduğu anlar görülüyor.
5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ!
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı.
Ermenistan’ın provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirten Başsavcılık, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.
AZERBAYCAN'DA 'SAVAŞ HALİ' BAŞLIYOR
Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.
"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.