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- Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı
30 Eylül 2020 Çarşamba - 12:59 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 12:59
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi.
Azerbaycan ordu
sunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 4. güne girildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Azerbaycan
ordusu tarafından düzenlenen karşı saldırılarda bugüne kadar 2 bin 300 Ermenistan
askerinin öldüğü açıklandı.