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Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı