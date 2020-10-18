Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü!

Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü.
ERMENİSTAN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA SALDIRDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Ağdam bölgesi topraklarına ateş açtığı kaydedildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı.
'ÖZEL KUVVETLER GERİ ÇEKİLİYOR'
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaşan Ermenistan özel güçlerinin, Azerbaycan ordusunun karşısında siperlerden geri çekildiğini açıkladı.