24 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

24 Ekim 2020 Cumartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 15:03

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı  istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
 
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü  konusunda bilgi verilmedi.

ETİKETLER

Azerbaycan Ermenistan savaş uçağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.