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Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine ait kamikaze drone'u düşürdü

DHA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 10:11 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 10:14

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze drone'unun düşürüldüğünü açıkladı.


Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'inci gününde ilerlemesini sürdürdürüyor.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze drone'unun düşürüldüğünü açıkladı.
 
Hacıyev açıklamasında “Ermenistan'ın kamikaze uçağı, Azerbaycan'ın hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. Drone sivil bölge etrafında dönüyordu. Sivil hayatlar kurtarıldı. Ermenistan'ın devlet terörü devam ediyor. Barış gücü Ermenistan'ı durdurmaya devam etmelidir” dedi.
 

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Azerbaycan Ermeni kamikaze drone
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