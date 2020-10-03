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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı

DHA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 13:01

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.


Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı.
 
Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.
 
Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.
 
 

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