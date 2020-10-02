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Azerbaycan ordusu, bu gece bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 9:03 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 9:04

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli  yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.
 
Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu  Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme  kaydetti.
 
 Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere  ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
 
Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve  çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.
 
İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin,  çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği  aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim  konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma  kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

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