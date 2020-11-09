09 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 3.32 EURO 9,6270 -4.93
USD 8,1270 -4.61 ALTIN 485,150 -9.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan ordusu 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha işgalden kurtardı

İHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 20:13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.


Azerbaycan ordusu Fuzuli’de 11, Cebrayıl’da 8, Gubadlı'da 12, Zengilan'da 3, Hocalı’da 3, Hocavend’de 8, Laçın’de ise 3 köyü işgalden kurtardı.
 
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, ”Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Garamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli, Saracıq, Cebrayıl bölgesinde Galacıq, Mollahasanli, Asgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşıg Melikli, Niftalılar, Gerer, Çelebiler, Zengilan bölgesinde Sobu, Garagöz, İsgenderbeyli köyleri, Bartaz kasabası, Bartaz, Sığırt, Şükürataz ve 5 isimsiz stratejik tepe, Gubadlı bölgesinde Karamanlı, Hendek, Hamzali, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Garaqoyunlu, Çereli, Hocalı bölgesinde Şuşakend, Muhtar, Daşaltı, Hocavend bölgesinde Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulag, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zerdanaşen, Şeher, Laçın bölgesinde Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.
 
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den itibaren gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucunda 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı.

ETİKETLER

Azerbaycan Azerbaycan ordusu Ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.