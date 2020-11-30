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Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi

30 Kasım 2020 Pazartesi - 23:24 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 23:44

Azerbaycan ordusunun 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdiği açıklandı.


 Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermenistan'ın işgali  altında bulunan Laçın iline girdiği bildirildi. 
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile  Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması  gereği, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiği duyuruldu.
 
Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan  arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik  önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden  biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.
 
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent  merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul  etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt  eden anlaşmaya imza atmıştı.
 
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den  çekilmişti.
 

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