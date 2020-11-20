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Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra oraya girdi!

20 Kasım 2020 Cuma - 7:25 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 7:36

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.


Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali  altında bulunan Ağdam iline girdiği bildirildi. 
 
Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu  tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu  toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi  ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.
 
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi  4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş,  işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden  anlaşmaya imza atmıştı.
 

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