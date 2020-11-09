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Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 13:36

Dağlık Karabağ'da Şuşa zaferinden sonra peş peşe müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.


Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin  Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve  Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in  Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı  Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve  Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ,  Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
 
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı  operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli  tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
 
 
 
 
Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla  kutlandı 
Azerbaycan'ın Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden  kurtarılması Gence kentinde düzenlenen yürüyüşle kutlandı. 
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında,  Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıklaması ve Azerbaycan  Cumhuriyeti Bayrak Günü dolayısıyla çok sayıda Azerbaycanlı yürüyüş düzenledi.
 
Gence kentindeki Atatürk Caddesi üzerinde toplanan, Azerbaycan ve Türk  bayraklarıyla yürüyüş yapan yüzlerce kişi, "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve  "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
 
Bazıları evlerinden ve bazılar da otomobillerinden kornalarıyla  yürüyüşe destek verirken, esnaf da kalabalığı alkışladı.
 
"Şuşa alındıysa Karabağ da alınır"
Yürüyüşe katılan Nigar Eliyeva, Şuşa'nın alınmasından dolayı  mutluluğunu dile getirdi.
 
Eliyeva, "Çok şükür ki Şuşa alındı. Şuşa alındıysa Karabağ da alınır.  Çok heyecanlıyım, sevinçliyim. Sevinçten ağlamak istiyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Frengiz Nebiyeva da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması  dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak "Çok mutluyuz. Gurur  duyuyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Askerlerimizi Allah korusun."  dedi.
 
Aynur Eliyeva da asker olan babasının da çatışmalarda şehit olduğunu  belirterek "Şimdi çok gurur duyuyorum. Babam da toprağında rahat uyuyor. Çok  sevinçliyiz. Kurbanlar keseceğiz. Kelbecer ve Hankendi kentlerimiz de düşmandan  kurtarılsın inşallah." diye konuştu.
 

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