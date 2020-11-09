Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Dağlık Karabağ'da Şuşa zaferinden sonra peş peşe müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ , Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ 'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan 'ın işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla kutlandı

Azerbaycan'ın Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması Gence kentinde düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in ulusa sesleniş konuşmasında, Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıklaması ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü dolayısıyla çok sayıda Azerbaycanlı yürüyüş düzenledi.

Gence kentindeki Atatürk Caddesi üzerinde toplanan, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan yüzlerce kişi, "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bazıları evlerinden ve bazılar da otomobillerinden kornalarıyla yürüyüşe destek verirken, esnaf da kalabalığı alkışladı.

"Şuşa alındıysa Karabağ da alınır"

Yürüyüşe katılan Nigar Eliyeva, Şuşa'nın alınmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Eliyeva, "Çok şükür ki Şuşa alındı. Şuşa alındıysa Karabağ da alınır. Çok heyecanlıyım, sevinçliyim. Sevinçten ağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Frengiz Nebiyeva da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak "Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Askerlerimizi Allah korusun." dedi.

Aynur Eliyeva da asker olan babasının da çatışmalarda şehit olduğunu belirterek "Şimdi çok gurur duyuyorum. Babam da toprağında rahat uyuyor. Çok sevinçliyiz. Kurbanlar keseceğiz. Kelbecer ve Hankendi kentlerimiz de düşmandan kurtarılsın inşallah." diye konuştu.