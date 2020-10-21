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Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 19:42 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 19:42

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.


Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Az?rbaycan ordusu Fuzuli ilinin  Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus,  Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ  Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.
 
İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası  ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün,  Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin  kurtarıldığını bildirdi.

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