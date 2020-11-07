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Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 11:56

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.


Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin  Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve  Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan,  Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat,  Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan  ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
 
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı  operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli  tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
 

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