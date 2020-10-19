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Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 7:47 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 7:47

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.


Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18  Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan  sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini  belirtti.
 
Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan  ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını  kaydetti.
 
Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı,  Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel  Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır.  Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

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