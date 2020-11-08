08 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Azerbaycan nereleri aldı? İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita!

Azerbaycan nereleri aldı? İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita!

08 Kasım 2020 Pazar - 13:12 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 13:16

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı. Türkiye'den pek çok kişi de Azerbeycan ordusunun askeri zaferini anbean takip ediyor. Son olarak Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılması haberlerinin ardından Azerbaycan nereleri aldı? Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita...


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşanın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Pek çok kişi de Azerbeycan ordusunun askeri zaferini anbean takip ediyor. Son olarak Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılması haberlerinin ardından Azerbaycan nereleri aldı? Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita...
 
Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Şuşa'nın kurtarıldığını şu sözlerle duyurdu:
 
"28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan  ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa  kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı. 
 
Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve  vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden  kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.
 
Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa, Azerbaycan için  bir şehirden fazlası  - Hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de  pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece  Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli olan kent, tarihi ve  kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri  kabul ediliyor - Kent ayrıca ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle "Azerbaycan  müziğinin beşiği" olarak da nitelendiriliyor. 
 
 
 

AZERBAYCAN'IN İŞGALDEN KURTARDIĞI BÖLGELERİ GÖSTEREN CANLI HARİTA

ETİKETLER

Azerbaycan son dakika haritası kurtarılan Azerbaycan toprakları Azerbaycan nereleri aldı Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.