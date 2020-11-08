Azerbaycan nereleri aldı? İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı. Türkiye'den pek çok kişi de Azerbeycan ordusunun askeri zaferini anbean takip ediyor. Son olarak Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılması haberlerinin ardından Azerbaycan nereleri aldı? Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Şuşanın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Pek çok kişi de Azerbeycan ordusunun askeri zaferini anbean takip ediyor. Son olarak Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılması haberlerinin ardından Azerbaycan nereleri aldı? Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren canlı harita...

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Şuşa'nın kurtarıldığını şu sözlerle duyurdu:

"28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.

Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa, Azerbaycan için bir şehirden fazlası - Hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli olan kent, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri kabul ediliyor - Kent ayrıca ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle "Azerbaycan müziğinin beşiği" olarak da nitelendiriliyor.