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Azerbaycan medyası, öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı

DHA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 19:00 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 19:00

Ermenistan'ın saldırılarının ardından karşı harekat başlatan Azerbaycan, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerine ait görüntüleri paylaştı.


Ermenistan, 27 Eylülde Azerbaycanın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycanın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağda bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor. Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.
 

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