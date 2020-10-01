Ermenistan, 27 Eylülde Azerbaycanın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycanın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağda bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor. Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.
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Azerbaycan medyası, öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı
DHA | 01 Ekim 2020 Perşembe - 19:00 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 19:00