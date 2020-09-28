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Seferberlik ilan etmek ne demek? Azerbaycan kısmi seferberlik ilan etti!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 11:11

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Dün sıkıyönetim ilan eden Azerbaycan bugün de kısmı seferberlik ilan etti. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilim Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Gelen haberlerin ardından pek çok kişi Seferberlik ne demek? Seferberlik ilan etmek ne demek? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...


Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında pazar sabahı başlayan olaylar bugün de devam ediyor. Bugün ise yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı. Bakanlık ardından da sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Dün sıkıyönetim ilan eden Azerbaycan bugün de kısmı seferberlik ilan etti. Peki, Seferberlik ne demek? Seferberlik ilan etmek ne demek? İşte detaylar...
 
 
SEFERBERLİK NE DEMEK? 
 
- Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü
 
- Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem
 
ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?
 
Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.
 

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