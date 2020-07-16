16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.872 0.96 EURO 7,8490 0.29
USD 6,8580 0.04 ALTIN 398,410 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan kanalı duyurdu: Türk F-16'ları Ermenistan sınırında!

16 Temmuz 2020 Perşembe - 17:09 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 17:48

Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin iddiasına göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.


Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin iddiasına göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.
 
 
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Bakan Akar, Ermenistan'ın yaptığı saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." dedi.
 
 
Azerbaycan  ordusundan 1 asker şehit oldu
Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda  Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. 
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz  bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları  gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1  zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği  belirtildi.
 
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu  kaydedildi.
 
12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan  mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan  ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
 
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını  kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
 
Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan  biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
 

ETİKETLER

Azerbaycan Türk F-16 savaş uçakları Ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.