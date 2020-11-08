Azerbaycan’ın kritik zaferine Türkiye’den peş peşe açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim , Azerbaycan ’ın Şuşa kentini 28 yıl sonra işgalden kurtardığını duyurması üzerine peş peşe açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında ‘Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında ‘Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun’ dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Azerbaycan’ın zaferi ile ilgili paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun Türkiye Bayrağı Azerbaycan Bayrağı