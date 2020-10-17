Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili bilgi veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırına ilişkin yaptığı konuşmada "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" diye konuştu. Aliyev'in açıklamalarının ardından pek çok kişi Azerbaycan Fuzuli şehri nerede? Fuzuli şehrinin önemi nedir? sorularını araştırıyor. İşte Azerbaycan'ın Fuzuli şehri ile ilgili bilgiler...

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları karşısında dik duracağının altını çizen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin ""Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" diye konuştu. Peki, Fuzuli şehri nerede? Fuzuli şehrinin önemi nedir? İşte Fuzuli şehri hakkında detaylar...

FUZULİ ŞEHRİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Azerbaycan'ın Fuzuli şehrini ele geçirmesi Dağlık Karabağ 'ın kapsını araladı.

Fuzuli şehrini ele geçirilmesi Dağlık Karabağ 'ın alınmasında önemli bir cephe açıyor. Fuzuli'nin kurtarılması çatışmanın seyrini değiştirecek. Fuzuli'de savunma hatlarının en kritik bölgesidir. Azerbaycan için Fuzuli’de hakimiyet sağlamanın kritik önemi bulunuyor.

Fuzuli’nin alınması hem Ermenistan’ın teslimiyeti demektir, hem de Azerbaycan’ın manevi zaferi anlamlarına geliyor. Fuzuli’nin Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması, masada galibiyet anlamına geliyor.

FUZULİ NEREDE?

Fuzuli, kuzey batıda Şuşa, güney batıda Cebrayil, kuzeyde Ağdere, Terter ve doğuda Azerbaycan içlerine giden yolların kavşağında bulunuyor.

Füzuli, Azerbaycan'dadır. 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmişti.

Ermenistan güçlerinin, 23 Ağustos 1993’te işgal ettiği bir diğer yerleşim yeri Fuzuli’de 1100’den fazla Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ancak işgal edildikten sonra Fuzuli’nin bir kısmı Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı.

Zangezur Dağları ile Dağlık Karabağ arasında bulunan Gubadlı ise 31 Ağustos 1993’te Ermeniler tarafından işgal edildi. Şehrin savunması esnasında 283 kişi şehit oldu.

Zengilan 29 Ekim 1993’de Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen son bölge oldu. Komşu bölgelerin işgalinden sonra bölgedeki siviller, yeni bir Hocalı katliamı ihtimalinden korkarak Araz nehri üzerinden İran ’a geçmek zorunda kaldı.

İLHAM ALİYEV'İN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Ermenistan'ın alçak saldırılarından sonra ulusal sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuiyet taşıyacaklardır.

Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

Bizim öz amacımız var. Bu amaç çerçevesinde tüm Azerbaycan birleşmiştir.

Azerbaycan ordusu düşmanları kovuyor.

Çatışma meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.

Biz dövüş meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

Bu kadar silah... Ermenistan'ın devlet bütçesi de belli. Hangi şekilde bu silahlar alınıyor?

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Bu sorulara biz cevap istiyoruz, eminim ki bu cevapları alacağız.

Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyümüz işgalden kurtarılmıştır.

Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

Bu insanlığa karşı cinayettir. Biz onların cezasını vereceğiz. Onlar en ağır cezaya layıktır.

Gel Fuzuli'ye. Oturmuşsun Erivan 'dan beyanatlar veriyorsun. Korkuyorsun, korkacaksın. Azerbaycan halkını tehdit eden de, Karabağ Ermenistan'dır diyen kime güveniyordu?

Bize kan dökmek değil, toprak lazımdır."