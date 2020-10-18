Azerbaycan Ermenistan son durum: Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni ateşkes ilan edilecek mi?

Moskova'da 10 saat görüştükten sonra 10 Ekim'de alınan ateşkes kararına rağmen bombardıman haberleri gelmeye devam etti. Azerbaycan Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlali yaptı. Önceki gün Gence'ye saldırarak onlarca insanı öldüren Ermenistan'ın anlaşmanın kabulünden saatler sonra top atışına tekrar başladığı açıklandı. İşte Azerbaycan Ermenistan son durum…

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeleri ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirilen geçici ateşkes kararı, yerel saatle 00.00'dan itibaren uygulamaya girdi. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlıklarından yapılan ayrı ayrı yapılan açıklamalarla iki ülkenin Dağlık Karabağ'da ateşkes kararı aldığı duyuruldu. Açıklamalarda, "Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim yerel saatle 00.00 itibarıyla insani ateşkes kararı almıştır" denildi. Bu, iki ülkenin 27 Eylül'den beri devam eden çatışmalardaki ikinci ateşkes ilanı. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Moskova'da 10 saat görüştükten sonra 10 Ekim'de ateşkes kararı almıştı. Ancak ateşkese rağmen bombardıman haberleri gelmeye devam etmiş, her iki taraf da birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Son ateşkes kararı, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı füze saldırısıyla en az 13 sivili öldürmek, 50'den fazlasını da yaralamakla suçlamasının ardından geldi. Ancak bu sevindirici haber kısa sürdü. 18 Ekimgece yarısı başlayan ateşkes ne yazık ki imzaların atılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden ihlal edildi.

KÖYLERE SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim’de saat 00.00’dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

İKİ KEZ ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İki ülke daha önce de ateşkes ilan etmiş fakat Ermenistan, Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını yine ihlal etmişti… 9 Ekim’de Moskova’da bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak o kararın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Ermenistan ateşkes kararını defalarca kez ihlal etti.

Başta Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim bölgesine saldıran Ermeni ordusunun en sert saldırısı önceki gece yaşandı. Sivilleri hedef alan Ermeni ordusu, dün gece yarısı insanlar uykudayken saldırı düzenledi. Gence ve Mingeçevir’i hedef alan füze saldırısında 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

ALİYEV ERMENİSTAN'I 'SAVAŞ SUÇU' İŞLEMEKLE SUÇLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumartesi günü, Ermenistan'ı Gence'de "savaş suçu" işlemekle suçladı, "Eğer uluslararası toplum Ermenistan'ı cezalandırmazsa, biz cezalandıracağız" dedi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrail bölgelerinin ele geçirdiğini söyledi.

Cumhubaşkanı Yardımcısı Hacıyev ise, "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca, Azerbaycan Mayın Temizleme Kurumu ANAMA'ya göre, Gence'ye atılan füzelerin SCUD/Ebrus Taktik Balistik füzeleri olduğunu söyledi.

Olay yerinden toplanan parçaların bunu kanıtladığını bildiren Hacıyev "Yoğun sivil nüfusun bulunduğu bir bölgeyi SCUD füzesiyle hedef almak, Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderlerinin ahlaksızlığını ve şizofrenik kafa yapılarını gösteriyor" dedi.

Bakü'deki İran Büyükelçiliği de saldırıyı kınadı.

İran ajansı ISNA'nın aktardığına göre İran temsilciliği "Kentlere ve masum insanlara yönelik bu saldırılar tüm uluslararası normları çiğnemektir, savaş suçudur ve bir an önce durdurulması gerekir" ifadelerini kullandı, hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın ateşkese rağmen savaş suçu işlediğini söyledi ve "Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü ve görüşmede son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Savunma Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın saldırıları kınadığı ve "Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Saldırıya sert tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından "Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu.