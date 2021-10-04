Azerbaycan - Ermenistan sınırında Ermeni çocuklara Amerikan askerlerden silahlı eğitim

Amerikan Washington Examiner dergisinde yer alan haberde, ABD ordusundan emekli olan askerlerin Azerbaycan ile Ermenistan sınırında bulunan Ermeni köylerinde çocuklara gayri nizami harp eğitim i verdiği bildirildi.

Eğitimin, 'Phoenix Cesaret Okulu' adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, ekibin başında 'Aram' mahlaslı, ABD Hava Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yapan bir Lübnanlı Ermeninin bulunduğu kaydedildi.

Haberde, ekibin, her yıl yerli halktan 2 ila 3 bin arasında insanı eğitmeyi amaçladıklarına ilişkin ifadeleri yer buldu.

"AMAÇLARI BİR SONRAKİ SAVAŞA HAZIRLAMAK"

Gürcistan’da yaşayan ve Kafkasya 'da siyaset ve şiddet üzerine saha çalışmaları yapan Kanadalı gazeteci Neil Hauer da, Yahoo News’teki analiz haberinde şu ifadeleri kullanıldı:

“Azerbaycan sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir Ermeni köyü olan Armash’ta Ermeni çocuklar Azerbaycan’a karşı savaşa hazırlanıyor. Bu, geçen sonbaharda Ermenistan-Azerbaycan savaşındaki gazilerden oluşan küçük bir örgüt olan ‘Phoenix Cesaret Okulu’ tarafından yürütülen eğitimin bir parçası. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Phoenix’in kurucusu ve başkanı ABD Hava Kuvvetleri emeklisi Aram (Takma adı), köylü gençleri ve çocukları savunma taktikleri ve savaş operasyonları konusunda eğitiyor. Amacı, bir sonraki savaşa onları hazırlamak.