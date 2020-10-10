Azerbaycan Ermenistan savaşı son durum: Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karadağ için ateşkes ilan etti! Azerbaycan Ermenistan ateşkes şartları…

Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan edildi. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı. İşte Ermeni Azerbaycan savaşı son durum...

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu. İşte Azerbaycan Ermenistan ateşkes şartları…

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DURUM

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi" dedi.

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN AZERBAYCANLI DOKTORLAR SAVAŞA GİTMEK İÇİN BAŞVURDU

Öte yandan Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı doktorlar, gönüllü olarak Karabağ’da görev almak için başvurmaya devam ediyor. Zerengiz Bayramlı, “Her gün şehitler verilirken elimden geleni yapmak boynumun borcudur” dedi.

Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı doktorlar gönüllü olarak savaşa gitmek için başvurdu. 2015 yılında TUS'a girerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kazanan Zerengiz Bayramlı da gönüllü olarak cepheye gidecek doktorlardan biri.

Şu an bir kardeşi Halil gönüllü olarak cephede olan Bayramlı'nın diğer kardeşi de savaşmak için sıra bekliyor. Babası da Karabağ Savaşı'nda gönüllü asker olan Bayramlı, "Babam İgrar Bayramlı, kardeşim İnal 2 günlükken anneme, 'artık bir oğlum var, ben şehit olursam o size bakar' diyerek gönüllü askere gitti.

Gazi oldu, yıllarca savaş bölgelerinde yaşadık. Benim için hayatta en önemli şey vatan. Azerbaycanlı olmasaydım da Hocalı'da yaşanan vahşeti okuyup bugün gönüllü olurdum. Bugün vatanımın ihtiyacı varsa eğitimim de dahil her şeyi geride bırakıp orada olmam gerekir.

Kardeşlerim oradayken, her gün şehitler verilirken elimden geleni yapmak benim boynumun borcudur. Bu borcu en güzel şekilde ödemeliyim" diye konuştu.

Babası gazi olduğu için hayatı boyunca iki yılda bir şehir değiştirmek zorunda kalan Bayramlı, “Babam üniversitede araştırmacıydı, gönüllü asker olduğu için tüm eğitim hayatını bıraktı. Çocukluğumuzdan beri Azerbaycan’ın yaşadığı zulmü dinleyerek büyüdük, babam gazi oldu zulmü bizzat yaşadık. Azerbaycan halkı savaştan yana değil. Fakat tarihi süreçte bizim olan Karabağ toprağı işgal edilmiş durumda. Ermenistan’ın kendi ülkesine, sivillere karşı müdahalemiz olmadı. Son 3 gün Ermenistan’dan Azerbaycan’ın savaşla alakası olmayan şehirlerini bombalıyor. Mingeçevir Azerbaycan’ın en büyük elektrik üreten barajı var. Burası vurulursa tüm ülke elektriksiz kalacak bizi bununla tehdit ediyorlar.

Ermenistan şehirlerimizi vurarak bizi provoke etmeye çalışıyor. Dünyada hiç kimse buna ses çıkarmıyor. Adaletlilerse 30 yıldır devam eden savaşla ilgili susmamalılar” şeklinde konuştu. Yaşananlardan sonra ‘tek millet iki devlet’ kavramını daha iyi hissettiğini anlata Bayramlı, “Bu süreçte bizim yanımızda olan Türk halkına çok teşekkür ederim” dedi.

6 yıldır Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı doktor Behruz Zamanov da gönüllü olarak cepheye gitmek için başvurduğunu belirterek, “Karabağ Savaşı’nda amca oğlum Asgar Zamanov şehit oldu, 30 yıldır naaşına ulaşamadık. 30 yıla yakın süredir süren bu savaşı sona erdirmek için ABD, Rusya ve Fransa’nın yer aldığı Minsk Grubu var.

Ancak bu zamana kadar hiçbir somut adım atılmadı. Aksine Ermenistan işgalini, barış söylemleri adı altında meşrulaştırmaya çalıştılar. Biz bunun artık sona ermesini istiyoruz. Sivillerin yaşadığı şehirleri bombalayan Ermenistan’ın barıştan anladığı falan yok” diye konuştu.

TEKNOLOJİ OLARAK ERMENİSTAN’DAN ÇOK ÇOK ÜSTÜN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1,5 yıl anestezi hekimliği arkasından da çocuk alanında uzmanlık alan Zamanov, “90’lı yıllardaki durum insanlar topraklar savaşmak için göze alıyordu ama Sovyetler döneminden çıkmış ordusu olmayan silahsızlaştırılan bir Azerbaycan vardı.

Bunlar bilinçli bir şekilde yapılmıştı. O dönemde çok kayıplar verdik. Şu an ise eğitim görmüş bir ordu var. Türkiye’nin çok büyük katkıları var. Teknoloji olarak Ermenistan’dan çok çok üstün. İnsanların ruh hali, kazanacağına olan inancı çok yüksek.

İhtiyaç olduğu için ülkem için savaşa gideceğim çünkü bu haklı bir dava. Ermenistan, katliamlarla, insanlarla yerinden yurdundan ederek toprağımızı işgal etti. Bu hakkın yerini bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan,İlkane Kalantarova, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dahiliye alanında uzmanlık aldı. Cepheye gitmek üzere gönüllü formu dolduran Kalantarova, "Ben asker çocuğuyum. Babam Karabağ Savaşı'na katılmıştı. Çok küçüktüm ama neler yaşadığımızı hatırlıyorum.

O yıllarda amcam Arzuman gazi olmuştu. Bacakları çalışmıyor, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Onu her gördüğümde içim cız ederdi. 30 yıla yakın süredir bu olay devam ediyor. Barış yoluyla çözülmesi istendi.

Ateşkese gidilmişti ama malesef Minsk Grubu konunun halledilmesi için hiçbir çaba harcamadı. Hep yuvarlak konuştular. Paşinyan döneminde Karabağ Ermenistan'ın denilmeye başlandı. 30 yıllık çabayı çöpe attılar. En son Dağlık Karabağ'da askeri and içme merasimi yapıldı, bu kesinlikle doğru değil.

Bazı yerlere Suriye'den, Van'dan Ermeni asıllı insanları yerleştirmeye çalıştılar. Burası çözüme odaklı gidilmesi gereken bir yer olmaktan çıktı" diye konuştu.

23 Azerbaycan'ın tüm bu olanlara rağmen sabırlı davrandığını aktaran Kalantarova, "Bölgede ateşkes ilan edildi ancak biz şehit vermeye devam ettik. En son sivillere saldırı oldu, kasıtlı bir şekilde cepheden sınır köylerine ateş ettiler. Çocuklar öldü.

Tüm bunlardan sonra karşılık verildi. Bu artık terörizmdir denildi ve devam edildi. Bizler savaş isteyen bir millet olsaydık, bence savaşmaya da hakkımız var. Bu kadar zamandır dayandık, her an tahribat yaptılar. Ateşkesi bozdular. Bu olaylardan sonra Azerbaycan'ın artık susması mümkün değil. Herkesin sabrının bir sınırı var" şeklinde konuştu.

Kalantarova, "Azerbaycan'dan işgal yoluyla aldıkları topraklara kendi vatandaşlarımızı yerleştirmek, eski topraklarımıza geri dönmek istiyoruz. Onlar ellerinde silah olmayan insanları uykudayken vahşice öldürerek bu toprakları işgal ettiler. Şimdi ise onlara, biz geliyoruz buraları boşalt diyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi, sivillere dokunmuyoruz, topraklarımızı geri alıyoruz" ifadelerini kullandı.