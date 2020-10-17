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Azerbaycan Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü

17 Ekim 2020 Cumartesi - 11:21 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 11:52

Azerbaycan Ermenistan'a ait SU-25 tipi savaş uçağını düşürdü.


Azerbaycan Ermenistan'a ait SU-25 tipi savaş uçağını düşürdü.
 
BAKAN AKAR AZERBAYCAN ORDUSUNU KUTLADI
Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş  altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı. 
 
 
Azerbaycan, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sisteminin imha edilme görüntülerini yayınladı.
 
 
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 60 sivil yaşamını yitirdi,  270 sivil yaralandı
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve  füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi,  270 sivil yaralandı. 
 
 
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın  saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.
 
Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi,  270 sivil yaralandı.
 
Ermenistan'ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası  kullanılamaz hale geldi.
 
Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine  ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.
 
Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim  birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
 
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim  saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve  esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
 
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden  Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi  yaralanmıştı.
 
15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden  sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de  yaralanmıştı.
 
Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil  yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından  çıkartılmıştı.
 

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Azerbaycan Ermenistan savaş uçağı SU-25
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