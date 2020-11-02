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Azerbaycan provokasyonu ifşa etti! 'Başarısız Ermeni sahteciliği'

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 9:43 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 9:46

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni halkının yaşadığı sivil yaşam alanlarına attığı yalanını ortaya çıkardı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.
 
Hacıyev, Ermenistan tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıklayarak, “Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotosuyla birlikte Ermenistan'ın provakasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.
 
ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONUNU İFŞA ETTİ 
 
İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, “Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi.
 
 

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