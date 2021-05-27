27 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 0.00 EURO 10,3290 0.13
USD 8,4540 -0.02 ALTIN 516,180 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan-Ermenistan arasında yeni kriz! 6 Ermeni askeri esir alındı

27 Mayıs 2021 Perşembe - 9:23 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 9:27

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.


Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı.
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 6 askerin, Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu.
 
Yakalanarak esir alınan Ermenistan askerlerinin, bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları tespit edildi.
 
Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.
 

ETİKETLER

azerbaycan ermeni askari yeni kriz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.