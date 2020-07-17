Azerbaycan Ermenistan arasında neler oluyor? Azerbaycan Ermenistan savaşı tarihi! (Azerbaycan Ermenistan gerilimi son durum)

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 5 gün önce çıkan çatışmada, gerginlik sürüyor. Ermenistan Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Ardından günlerdir süren çatışmanın sonunda Azerbaycan 7 şehit verdi. Ermenistan’da ise 100 asker öldü. Bu gelişmeye bağlı olarak, Ermenistan, Azerbaycan sınırında yerleşim yerlerine ateş açtı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü. Peki, Azerbaycan Ermenistan arasında neler oluyor? Azerbaycan Ermenistan gerilimin Türkiye’nin tutumu ne? İşte Azerbaycan Ermenistan geriliminde son durum…

Ermenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 km batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir kışkırtmaya imza attı ve sonunda 11 Azerbaycan askeri şehit düştü. Azerbaycan ordusu da, Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti, sonucunda 30 Ermeni askeri öldürüldü. Peki Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerilimde son durum ne? Azerbaycan Ermenistan arasında neler oluyor?

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son üç günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda gerilim tırmandı.

Ermeni askerleri zaman zaman hafif silahlarla taciz ettiği Tovuz’a topyekün saldırdı. Ermeni silahlı kuvvetleri, ağır makineli tüfekler, el bombaları, keskin nişancı tüfekleri, 60, 82 ve 120 mm havanlar ve diğer topçu aletlerini kullanarak ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan ordusu da saldırılara misli ile karşılık verdi. Top, havan ve tanklarla Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. Ağır darbe yiyen Ermeni askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan basınına göre karşı saldırılarda 30’a yakın Ermeni asker öldü.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN’A AİT ASKERİ ÜSSÜ BÖYLE İMHA ETTİ

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI’NDA TÜRKİYE NİN TUTUMU

SİHALARI YOLLADIK

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

AZERBEYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI TARİHİ

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, 1917'de Ekim Devrimi yani Bolşevik Devrimi'nden sonra başlamıştır. Çoğu saldırı düzenli ordu biçiminde olmadı. Daha sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Erivan'ı boşaltıp Iğdır Ovası'na çekilmesi ile savaş başlamış oldu (1920).

1905'te Bakü'de hem Ermeniler hem de Azerbaycan Türkleri bulunuyordu. Şehirde mahalle savaşları yaşandı şehir Azeriler ve Ermeniler olarak ikiye bölündü. Ancak zamanla Ermeniler Bakü'yü boşalttı ve şimdiki Ermenistan sınırlarının içerisine çekildiler. Baküde hala çok az sayıda ermeni yaşamaktadır.