Azerbaycan Ermenistan arasında neler oluyor? Azerbaycan Ermenistan savaşı tarihi! (Azerbaycan Ermenistan gerilimi son durum)

Ermenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 km batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir kışkırtmaya imza attı ve sonunda 11 Azerbaycan askeri şehit düştü. Azerbaycan ordusu da, Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti, sonucunda 30 Ermeni askeri öldürüldü. Peki Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerilimde son durum ne? Azerbaycan Ermenistan arasında neler oluyor?
AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?
Ermenistan-Azerbaycan sınırında son üç günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda gerilim tırmandı.
Ermeni askerleri zaman zaman hafif silahlarla taciz ettiği Tovuz’a topyekün saldırdı. Ermeni silahlı kuvvetleri, ağır makineli tüfekler, el bombaları, keskin nişancı tüfekleri, 60, 82 ve 120 mm havanlar ve diğer topçu aletlerini kullanarak ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
Azerbaycan ordusu da saldırılara misli ile karşılık verdi. Top, havan ve tanklarla Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. Ağır darbe yiyen Ermeni askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan basınına göre karşı saldırılarda 30’a yakın Ermeni asker öldü.
AZERBAYCAN, ERMENİSTAN’A AİT ASKERİ ÜSSÜ BÖYLE İMHA ETTİ
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI’NDA TÜRKİYE NİN TUTUMU
SİHALARI YOLLADIK
Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:
"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."
AZERBEYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI TARİHİ
Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, 1917'de Ekim Devrimi yani Bolşevik Devrimi'nden sonra başlamıştır. Çoğu saldırı düzenli ordu biçiminde olmadı. Daha sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Erivan'ı boşaltıp Iğdır Ovası'na çekilmesi ile savaş başlamış oldu (1920).
1905'te Bakü'de hem Ermeniler hem de Azerbaycan Türkleri bulunuyordu. Şehirde mahalle savaşları yaşandı şehir Azeriler ve Ermeniler olarak ikiye bölündü. Ancak zamanla Ermeniler Bakü'yü boşalttı ve şimdiki Ermenistan sınırlarının içerisine çekildiler. Baküde hala çok az sayıda ermeni yaşamaktadır.