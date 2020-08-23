23 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan, Ermeni komutanı esir aldı

İHA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 21:09 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 21:10

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temas hattının Goranboy bölgesi yönünde yerel saatle 05.45’de Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, Azerbaycan askerinin durumu fark etmesiyle çatışma çıktığı aktarıldı. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği dile getirilirken, sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan’ın esir alındığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı.
  

ETİKETLER

Azerbaycan sabotaj Ermeni
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.